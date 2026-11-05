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Pompalı dehşet! Anne ve kızını katletti

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#Şanlıurfa#Cinayet#Huriye Çiçekli
Pompalı dehşet Anne ve kızını katletti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 07:00

Hakkında yakalama kararı olan Hüseyin D. para isteğinin reddedilmesi üzerine pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin D.’nin vurduğu babasının birlikte yaşadığı Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan hayatını kaybetti, diğer kızı ise yaralandı.

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde önceki gece Hüseyin D. (21), tek katlı evde tarım işçisi babası Ahmet Demircan ile birlikte yaşayan Huriye Çiçekli’den (43) para istedi. Ahmet Demircan’ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirten Huriye Çiçekli, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Poliste suç kayıtları olan ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D., büyüyen tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alıp Huriye Çiçekli ve yanındaki çocuklarına art arda ateş açtı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Saçmaların isabet ettiği Huriye Çiçekli ile kızları Zeynep (23) ve Melikenur Demircan (11) kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin D. tüfeği bırakarak kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Huriye Çiçekli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan kızlarından Zeynep Demircan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ayağından yaralanan Melikenur Demircan’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı da bulunan Hüseyin D.’yi saklandığı adreste gözaltına aldı. 

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#Şanlıurfa#Cinayet#Huriye Çiçekli

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