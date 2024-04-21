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Pompalı caniye iyi hal indirimi

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#ZONGULDAK#Ereğli#Başaran Çevikoğlu
Pompalı caniye iyi hal indirimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

ZONGULDAK Ereğli’de 30 Nisan 2023’te, Başaran Çevikoğlu (40), eski sevgilisi Yeşim Sönmez’e (36) eve girdiği sırada otomobilinden aldığı pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.

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Başından ve göğsünden yaralanan Sönmez, hastanede hayatını kaybetti, Çevikoğlu ise kaçtı.

Başaran Çevikoğlu’nun, 12 yaşında bir kızı olan Yeşim Sönmez’le görüşmek istediği ancak kadının bunu reddettiği belirtildi. Çevikoğlu yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AİLESİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, öldürülen Yeşim Sönmez’in ailesi ile tutuklu sanık Başaran Çevikoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Çevikoğlu’na ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası ‘müebbet hapse’ indirildi.

Acılı anne Emine Leyla Sönmez, karara tepki gösterdi. Aile üyeleri kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

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#ZONGULDAK#Ereğli#Başaran Çevikoğlu

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