Pompalı caniye iyi hal indirimi

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Başından ve göğsünden yaralanan Sönmez, hastanede hayatını kaybetti, Çevikoğlu ise kaçtı.

Başaran Çevikoğlu’nun, 12 yaşında bir kızı olan Yeşim Sönmez’le görüşmek istediği ancak kadının bunu reddettiği belirtildi. Çevikoğlu yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AİLESİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, öldürülen Yeşim Sönmez’in ailesi ile tutuklu sanık Başaran Çevikoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Çevikoğlu’na ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası ‘müebbet hapse’ indirildi.

Acılı anne Emine Leyla Sönmez, karara tepki gösterdi. Aile üyeleri kararı istinafa götüreceklerini söyledi.