POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler PA.edu.tr'de

POMEM sözlü mülakat sonuçları pek çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite mezunu polis alımı için ikinci aşama niteliği taşıyan POMEM sözlü mülakatlarını tamamlayan adaylar, sözlü mülakat sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından Polis Akademisi tarafından ele alınacak. Mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor.

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLARA NELER SORULUYOR?

Mülakat sınavında adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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