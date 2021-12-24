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POMEM başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM polis alımında bilgi geldi!

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POMEM başvuruları ne zaman 28. Dönem POMEM polis alımında bilgi geldi

Polis adaylarının POMEM başvurularıyla ilgili heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Hayallerindeki mesleği yapabilmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olacak duyuruyu bekleyen polis adayları, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, POMEM polis alımı hakkında son bilgiler...

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28. Dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı binlerce polis adayı tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. 28. Dönem POMEM başvuruları ve sınavlarıyla ilgili tarih detayı sorgulanıyor. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacak.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak.

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