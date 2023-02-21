Polonyalı aşçılardan musakkalı yardım

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Polonyalı yardım kuruluşu World Central Kitchen’ın (WCK)(Dünya Merkezi Mutfak) gönüllü aşçıları, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının hemen ardından Polonya-Ukrayna sınırında savaştan kaçanlara sıcak yemek dağıtmaya başlamıştı. Göçmenler neredeyse mutfağı oraya taşıdılar. Türkiye’deki çifte depremin ardından WCK’nın 6 gönüllüsü mutfağı Türkiye’ye taşıma kararı aldı. Kendi araçlarıyla 3 bin 183 kilometre yol kat eden WCK gönüllülerine Kahramanmaraş Elbistan Otogarı’nda yemek dağıtabilecekleri söylendi.

‘NE SEVİYORLAR DİYE SORDUK’

Polonyalı aşçılardan Kamila Butowicz yaptıklarını şöyle anlattı:

“Dört gün önce Polonya’dan buraya karayoluyla geldik. Günde 3 bin porsiyon çorba ve ana yemek çıkarabiliyoruz. Ayrıca kahve gibi içecek de sağlıyoruz. Yemek malzemelerini buradan, yerel olarak alıyoruz. Polis de bize yardım ediyor sebze bulmamıza. Polislere halk ne seviyor diye sorduk. Onlar da bize yardımcı oldu. Bu sayede yerel yemekleri yapabiliyoruz. Dün patates yemeği yaptık bugün de musakka yapıyoruz. Halk bize gülümsüyor biz de onlara. Ekibimize yardım eden Şahin Bey de yöre yemekleri öğretiyor bize. Mesela Ukrayna’dayken Ukrayna mutfağından yemekler yapmıştık. Başlangıçta bir haftalığına geldik ama buradaki durumu görünce daha uzun kalmam gerektiğini hissettim. Şimdi belki de 1-2 ay için, bize ne kadar ihtiyaç olursa kalmayı düşünüyoruz. İnsanlara olabildiğince yardım etmek istiyorum.”

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WCK ekibiyle beraber gönüllü olarak çalışan 55 yaşındaki Şahin Yüksel ekibe Elbistan’da katılmış. Şahin Yüksel, “Sabah çay ve börek almaya gelmiştim ama kalmamış. Ben de onları gördüm. El hareketleriyle ‘Ben de yardım edeyim mi?’ dedim. Önce ‘Hayır’ dediler sonra kabul ettiler. Çayımı içip yardım etmeye başladım. Onlar gidene kadar buradayım Şimdi de musakka yapıyoruz” dedi.