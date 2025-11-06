Polonyalı Aleksandra Müslüman olup adını değiştirdi

Haberin Devamı

Her yıl Türkiye'ye tatile gelen gazeteci Polonyalı Aleksandra Gradıka, Müslüman olmaya karar verdi. Serik İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreninde Aleksandra Gradıka, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın rehberliğinde imanın esasları ve İslamiyetin temel prensipleri hakkında bilgilendirildi. Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Aleksandra Gradıka, 'Ayşe' adını aldı.

Müftü Köksal, "İslam barış, kardeşlik ve merhamet dinidir. Rabbimiz, kardeşimizi bu yüce dine yönlendirdiği için hamd ederiz. Yeni hayatında kendisine huzur, mutluluk ve istikamet diliyoruz" dedi. Program sonunda İlçe Müftülüğü tarafından Ayşe'ye Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan Kur'an-ı Kerim ve hediye seti takdim edildi.

Haberin Devamı