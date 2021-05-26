Polonya’dan SİHA’lara büyük övgü

Polonya’ya ihraç edilecek SİHA’ların damga vurduğu görüşmede konuk bakan, “Denenmiş ve başarısı kanıtlanmış sistemlerdir. Polonya savunma sistemine çok büyük katkıları olacağından eminim” dedi. Bakan Akar da “Sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda yurtdışında da çeşitli alanlarda denenmiş bir savunma sanayi ürünü” vurgusu yaptı. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akar, özetle şöyle dedi: “Hem iki ülke hem de NATO ilişkileri bakımından son derece olumlu ve yapıcı bir ilişki içindeyiz. Kendini ispatlamış savunma sanayii ürünlerimiz var. NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri çerçevesinde Polonya’nın ülkemize vermiş olduğu destek bizim için gerçekten önemli. NATO müttefiki iki ülke olarak Cumhurbaşkanlarımızın çizdiği çerçevede ilişkilerimizin askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi konularında daha ileri seviyelere çıkacağına inanıyorum."

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