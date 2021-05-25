Polonya’dan konuk

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Törenin ardından Erdoğan ve Duda, Türkiye ve Polonya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

SİHA’YLA BİR ‘İLK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile basın toplantısında NATO üyesi bu ülkeye SİHA satışını “Türkiye tarihinde bir ilk” diyerek duyurdu. Erdoğan “SİHA’da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla dün Beştepe’de bir araya geldi. İki ülke arasında çeşitli alanlarda beş anlaşmanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısında Erdoğan özetle şunları söyledi: “Dostumuz, müttefikimiz Polonya ile ilişkilerimizin tarihi 6 asır öncesine dayanıyor. İlişkilerimizi tüm yönleriyle ele aldık. 2017’deki Polonya ziyaretimde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef şu an 6.5 milyar dolar civarında. Bunu bugün yaptığımız görüşmelerle 10 milyar hedefine ulaştırma kararlılığımızı gösterdik.

KENDİ SAVAŞ GEMİMİZİ YAPIYORUZ

Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekte kalmadık bu anlamda ülkemizi devler ligine taşıdık. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. SİHA’da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Tarihte ilk kez Türkiye, NATO’da yer alan bir ülkeye SİHA satışı gerçekleştirecektir. Türkiye ve Polonya, NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya’ya göndereceğiz.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÜVENLİ SEYAHAT

(Polonya’yla turizm hareketi) Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri iki ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir. Turizm Bakanımız da Polonya’ya kısa bir zamanda ziyaret gerçekleştirecek. Üst düzey karşılıklı gidiş gelişleri buradan süratlendireceğiz. Dışişleri Bakanım da Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Koronavirüsle ilgili olarak aşı konuşmalarını aramızda değerlendirdik. Polonya bu konuda iyi durumda. Temenni ediyorum ki istatistik eğrisi Türkiye’de ve Polonya’da da iyileşiyor.”

TÜRK PİLOTLARI GÖKYÜZÜMÜZÜ KORUYOR

POLONYA Cumhurbaşkanı Duda da savunma alanında iki ülkenin iş birliğinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken “NATO çerçevesinde de iki ülke olarak, dışarıdan gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum” dedi. Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğinin NATO üyeliği nedeniyle doğal olarak geliştiğini vurgulayan Duda şöyle konuştu:

“Romanya-Polonya-Türkiye Cumhurbaşkanları arasında 3 taraflı diyalog kurulmasını önermiştim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan buna çok olumlu tepki gösterdi. Bu formül içinde 3 taraflı diyaloğu sürdüreceğiz. Güvenlik konusunda hem Romanya hem de Polonya sadece NATO üyesi değiliz, Bükreş Dokuzlusu üyesiyiz. Türkiye bu konuda, dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir ve hassas bir bölgede bulunmaktadır.”

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