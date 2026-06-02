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Polonya'da çocuklar için telefon kararı! Tasarı kabul edildi

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#Polonya#Cep Telefonu Yasağı#İlkokul Öğrencileri
Polonyada çocuklar için telefon kararı Tasarı kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 23:20

Polonya hükümetinin, ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.

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Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ile okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. Düzenlemenin, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8’inci sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımların, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumların yasağın dışında tutulacağı kaydedildi. Hükümet onayının ardından tasarının, Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderileceği aktarıldı.

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#Polonya#Cep Telefonu Yasağı#İlkokul Öğrencileri

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