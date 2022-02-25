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Polonya NATO üyesi mi?

#Polonya#Polonya Nato#Polonya Nato Üyesi Mi
Polonya NATO üyesi mi

Polonya, NATO üyesi olup olmadığı ile merak ediliyor. Kuzey'de yaşanan gerilimin tırmanmasının ardından ülkelerin politik durumları da merak edildi. NATO üyesi ülkeler ve Rusya'nın karşı karşıya gelmesi dolayısıyla Polonya NATO üyesi mi sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Polonya NATO üyesi mi? İşte, o detaylar

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Polonya, NATO üyesi ülkeler arasındadır. 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üye olan Polonya, 1999 yılında NATO'ya üye oldu. 

Varşova Paktının kuruluş nedeni, sosyalist ülkelere ve sosyalizmin yayılmasına karşı 1949'da kurulan NATO'nun, askeri etkinliklerini artırması ve silahlanmaya hız vermesiydi. Birliğin kuruluşuna ilişkin ilk adım, 29 Kasım-2 Aralık 1954 tarihleri arasında sekiz sosyalist ülkenin katılımıyla, ortak güvenliğin ve barışın korunması konusunda ve Moskova'da düzenlenen konferansta atıldı. Varşova Paktı, Londra ve Paris Antlaşmaları ile Federal Almanya'nın NATO'ya girmesi ve NATO'ya bağlı olarak Batı Avrupa Birliği'nin kurulmasıyla Avrupa'da doğan ve giderek artan savaş tehlikesine karşı biçimlendi. Pakt kurucularına göre bu gelişmeler, barışsever devletlerin güvenliği bakımından bir tehdit oluşturuyor ve savunma sağlayıcı karşı önlemlerin alınmasını gerektiriyordu

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