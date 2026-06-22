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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türkiye'yi ziyaret edecek

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#Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki#Türkiye-Polonya İlişkileri#Recep Tayyip Erdoğan
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türkiyeyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 20:56

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

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Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nawrocki'nin 23-24 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Duran, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

 

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#Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki#Türkiye-Polonya İlişkileri#Recep Tayyip Erdoğan

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