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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#Karol Nawrocki#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrockiyi resmi törenle karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 16:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki, merdivenlerde Türkiye ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Nawrocki, ikili görüşmeye geçti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrockiyi resmi törenle karşıladı

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki, merdivenlerde Türkiye ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Nawrocki, ikili görüşmeye geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrockiyi resmi törenle karşıladı

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrockiyi resmi törenle karşıladı

SAVUNMA SANAYİ VE İŞ BİRLİKLERİ 

Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelmeden önce ASELSAN Gölbaşı Tesisleri’ni ziyaret etti. Ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü ziyaretine ilişkin, "On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile kurulmuş ASELSAN köklü bir şirkettir. Sizinle her zaman görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrockiyi resmi törenle karşıladı

ANITKABİR'E ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki kritik görüşmeler öncesi Anıtkabir’e ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşlik ettiği ziyarette; Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan Nawrocki, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

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#Karol Nawrocki#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara

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