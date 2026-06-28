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Polisten yardım istedi! Biriktirdiği çöpler yüzünden evinde mahsur kalan adam kurtarıldı

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#Mehmet Sedat G.#Çöp Ev#Bursa
Polisten yardım istedi Biriktirdiği çöpler yüzünden evinde mahsur kalan adam kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 14:55

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, evinde biriktirdiği yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki çöp yığını ve sağlık sorunları nedeniyle dairesinden dışarı çıkamayan 70 yaşındaki Mehmet Sedat G., cep telefonuyla aradığı acil çağrı merkezinden yardım istedi. Apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin'in yardımıyla çöp dolu daireden çıkarılan yaşlı adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Mudanya ilçesi Orhangazi Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Mehmet Sedat G.’nin yaşadığı 2 oda 1 salondan oluşan dairesinden son dönemde kötü kokular gelmeye başladı. Daha önce ara sıra hastaneye gitmek için evinden çıkan Mehmet Sedat G.’yi, son günlerde gören olmadı.

Polisten yardım istedi Biriktirdiği çöpler yüzünden evinde mahsur kalan adam kurtarıldı

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Mehmet Sedat G., dün öğle saatlerinde sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.’ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında, pantolonu olmadan yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, "İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz?" dedi.

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Polisten yardım istedi Biriktirdiği çöpler yüzünden evinde mahsur kalan adam kurtarıldı

EV TEMİZLENECEK

Mehmet Sedat G.’ye pantolonu giydirildi ve çevrede bulunan bir kablo ile kemer yapıldı. Ardından, 2 oda 1 salonu tamamen çöple dolu evden çıkarıldı. Apartmanın dışında sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen Mehmet Sedat G., ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Sedat G.’nin tedavisinin devam ettiği, ‘çöp ev’de ise temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

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#Mehmet Sedat G.#Çöp Ev#Bursa

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