Polisten uyuşturucu operasyonu
ANTALYA’da polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 530,4 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 530,4 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ş., M.M.K., E.Ö. ve C.S. adlı şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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