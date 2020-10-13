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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Polisten uyuşturucu operasyonu

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Polisten uyuşturucu operasyonu
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ANTALYA’da polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 530,4 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 530,4 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ş., M.M.K., E.Ö. ve C.S. adlı şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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