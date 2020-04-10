Polisten sosyal mesafeli çelenk töreni

10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri törene maske, eldiven takıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak, tören alanında yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Polis haftası kutlamalarını haftaya yaydıklarını ancak koronavirüsten dolayı böyle kutlamak zorunda olduklarını belirten Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Koronavirüs salgını ile ilgili bütün törenleri ve etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldık. İçimizde burukluk var. Ama önemli olan sağlık. Öncelikle kendi sağlığımız toplum sağlığı çok önemli. Biliyorsunuz bizim bu illet virüse yakalanmamamız lazım. Yani polis teşkilatı olarak halkımızın yardımına koşuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine gıda, ilaç, sağlık malzemesi ya da onları alıyoruz hastaneye götürüyoruz. Gıda yardımları dağıtıyoruz, maaşlarını götürüyoruz veriyoruz. Karantina altına alınanların çevre güvenliklerini alıyoruz. Şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerimiz var. Yani açıkçası her alandayız. Bizim bu virüsten etkilenmememiz gerekiyor. Hayatta kalmamız ve sağlıklı olmamız gerekiyor. Sağlıklı olalım ki vatandaşlarımıza da yardımcı olalım. Halkımıza destek verilecek diğer kurumlarımızda yapacak ama en başta bizim ayakta kalmamız gerekiyor. Personelimizin hastalanmaması gerekiyor. Dinamik olmamız gerekiyor. Bu yüzden bu bayramımızı da böyle kutlamak zorunda kaldık" dedi.