MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisten şok kaçak alkol operasyonu! 7 ton ele geçirildi
GeriGündem Polisten şok kaçak alkol operasyonu! 7 ton ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 00:40 | Son Güncelleme:

Polisten şok kaçak alkol operasyonu! 7 ton ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisten şok kaçak alkol operasyonu! 7 ton ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Başakşehir'de kaçak alkol imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni imalathaneye daha baskın düzenledi. Başakşehir'de yapılan operasyonda etil ve metil olmak üzere yaklaşık 7 kaçak ton alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise gözaltına alındı.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle