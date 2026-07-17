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Polisten operasyona manidar isim: Gülen Yüz | Kuyumcuları akılalmaz tuzakla dolandırdılar

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#Dolandırıcılık#Altın#Sahte Altın
Polisten operasyona manidar isim: Gülen Yüz | Kuyumcuları akılalmaz tuzakla dolandırdılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 11:02

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattıklarının tespit edilmesi üzerine düzenlenen 'Gülen Yüz' operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

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Muratpaşa ilçesindeki kuyumcu dükkanına 15 adet sahte altın diş sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Gülen Yüz' operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.

Polisten operasyona manidar isim: Gülen Yüz | Kuyumcuları akılalmaz tuzakla dolandırdılar

Şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasındaki aramalarda, toplam 79 adet sahte altın dişe el konuldu. Şüphelilerin yakın tarihte başka ilde faaliyet gösteren kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları tespit edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. 

Polisten operasyona manidar isim: Gülen Yüz | Kuyumcuları akılalmaz tuzakla dolandırdılar

Polisten operasyona manidar isim: Gülen Yüz | Kuyumcuları akılalmaz tuzakla dolandırdılar

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#Dolandırıcılık#Altın#Sahte Altın

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