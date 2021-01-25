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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 08:29 | Son Güncelleme:

Polisten operasyon! Suçüstü yakalandılar

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Polisten operasyon! Suçüstü yakalandılar
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Bursa'da bir evde hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.

Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı. Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

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