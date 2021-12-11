Polisten operasyon: Çalıntı eşya dolu kamyon ele geçirildi

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İstanbul'da polise başvuran bazı giyip mağazası yetkilileri, ana depolarından mağazalara götürülmek üzere teslim alınan giyim ürünlerinin bir kısmının eksik teslim edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağaza yetkilileri kutuların açılarak içinden birer ikişer ürünlerin çalındığını tespit ettiklerini polise bildirdi.

ÇALINTI EŞYA DOLU KAMYONA KARAYOLUNDA OPERASYON YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, ürünleri taşıyan nakliyecileri takibe aldı. Ürünleri taşıyan kişilerin ürünleri çalarak kendilerine ait Esenyurt'ta kiraladıkları iki ayrı depoda biriktirdiklerini daha sonra pazarladıkları ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ürünleri sevk edecekleri tarih belirlendi. Polis ekipleri içi çalıntı dolu eşya bulunan kamyonu yaptıkları operasyonla ele geçirdi. Kamyonda ve şüphelilere ait depoda yapılan aramada 364 koli içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde giyim eşyası ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler Baki Ç.(56), Veli Ç.(35), Sezer ç.(33) ile Refik D.(54)'ün işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen ürünler mağaza yetkililerine teslim edildi.