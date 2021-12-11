Polisten operasyon: Çalıntı eşya dolu kamyon ele geçirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı diyerek duyurdu... Envantere girdi'Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı' diyerek duyurdu... Envantere girdi!#İsmail Demir
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Koronavirüs yüzünden üç kez ölümden döndü 36 gün sonra duygulandıran anKoronavirüs yüzünden üç kez ölümden döndü! 36 gün sonra duygulandıran an#Koronavirüs
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
İstanbulda kritik buluşma Gözler 13.30a çevrildiİstanbul'da kritik buluşma! Gözler 13.30'a çevrildi#Nureddin Nebati
İlkay Gündoğandan çok konuşulan evlilik teklifiİlkay Gündoğan'dan çok konuşulan evlilik teklifi!#İlkay Gündoğan
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Kâbus gecesi... Dünya devini de vurdu İçeride mahsur kaldılar: 2 ölü 5 yaralıKâbus gecesi... Dünya devini de vurdu! İçeride mahsur kaldılar: 2 ölü 5 yaralı #ABD
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafıKate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Polisten operasyon: Çalıntı eşya dolu kamyon ele geçirildi

#Kamyon#Çalıntı Eşya#İstanbul
Polisten operasyon: Çalıntı eşya dolu kamyon ele geçirildi

İstanbul'da ana depolarından, mağazalara giyip eşyası taşırken bir kısmını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kendi depolarında yapılan aramada çalınan mallar ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanma anları ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

İstanbul'da polise başvuran bazı giyip mağazası yetkilileri, ana depolarından mağazalara götürülmek üzere teslim alınan giyim ürünlerinin bir kısmının eksik teslim edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağaza yetkilileri kutuların açılarak içinden birer ikişer ürünlerin çalındığını tespit ettiklerini polise bildirdi.

Polisten operasyon: Çalıntı eşya dolu kamyon ele geçirildi

ÇALINTI EŞYA DOLU KAMYONA KARAYOLUNDA OPERASYON YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, ürünleri taşıyan nakliyecileri takibe aldı. Ürünleri taşıyan kişilerin ürünleri çalarak kendilerine ait Esenyurt'ta kiraladıkları iki ayrı depoda biriktirdiklerini daha sonra pazarladıkları ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ürünleri sevk edecekleri tarih belirlendi. Polis ekipleri içi çalıntı dolu eşya bulunan kamyonu yaptıkları operasyonla ele geçirdi. Kamyonda ve şüphelilere ait depoda yapılan aramada 364 koli içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde giyim eşyası ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheliler Baki Ç.(56), Veli Ç.(35), Sezer ç.(33) ile Refik D.(54)'ün işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen ürünler mağaza yetkililerine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamyon#Çalıntı Eşya#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat