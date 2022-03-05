Polisten operasyon: Bazanın altında yakalandı!

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Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İpekyolu ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin ısrarlı takibi neticesinde, girdiği evde saklandığı bazanın altında; ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, 5607 sayılı kanuna muhalefet, taksirle yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, görevi yaptırmamak için direnme, güveni kötüye kullanma suçlarından aranması olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi” denildi.