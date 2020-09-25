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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Polisten miniklere moral hediyesi

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Polisten miniklere moral hediyesi
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KUMLUCA İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri tarafından birinci sınıf öğrencilerine moral hediyesi dağıtıldı.

Mavikent Durali Yazıcı İlkokulu’na giden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerini, Okul Müdürü Kani Akboğa ve 1/B Sınıfı Öğretmeni Deniz Karar karşıladı. Ekipler önce sınıfa giderek, koronavirüse karşı maske, mesafe ve temas kurallarının ne kadar önemli olduğunu öğrencilere anlattı. Ardından okul bahçesinde toplanan öğrencilere, içinde eğitim araç ve gereçleri olan çanta hediye edildi.

Koronavirüs tedbirleri yüzünden geçen yıllardaki gibi normal açılış töreni yapılamadığını belirten Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, minik öğrencilere bu eksikliği hissettirmeden moral ve motivasyon amacıyla bu hediyeleri verdiklerini, aynı zamanda üstünde polis amblemi olan maske hediye ettiklerini aktardı.

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