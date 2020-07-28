Polisten kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi’nde bulunan Sakarya Ticaret Borsası’na ait Sakarya Canlı Hayvan Borsası’na gelerek buradaki satıcılarla buluştu. Hayvan satıcılarına önce koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı. Daha sonra yaşanan dolandırıcılıklarla ilgili çeşitli örnekler verilirken, sahte para örnekleriyle sahte parayı ayırt etmenin çeşitli yolları gösterildi. Polis, satıcıları herhangi bir durumda kendilerine bilgi verilmesi ve akşam saatlerinde artan yorgunluk nedeniyle yanlarında yüklü miktarda para bulundurmamaları konusunda uyardı.