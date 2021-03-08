Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

Kentte trafik polisleri, D-100 karayolunda yaptıkları denetimde kadın sürücülerin araçlarını durdurup, karanfil ve çikolata hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Polislerin hediyelerini gören kadın sürücüler, çevirme olduğunu sandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle karşılaşınca mutlu olduklarını belirterek Türk polisine teşekkür etti.