MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
GeriGündem Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

DÜZCE’de, trafik polisleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere karanfil ve çikolata hediye etti. Kadın sürücüler denetime takıldıklarını düşünüp heyecanlandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle mutlu olduklarını söyledi.

Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi
Kentte trafik polisleri, D-100 karayolunda yaptıkları denetimde kadın sürücülerin araçlarını durdurup, karanfil ve çikolata hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Polislerin hediyelerini gören kadın sürücüler, çevirme olduğunu sandıklarını, ancak karanfil ve çikolata sürpriziyle karşılaşınca mutlu olduklarını belirterek Türk polisine teşekkür etti.
Polisten kadın sürücülere karanfil ve çikolata sürprizi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi