Polisten kaçtı, ters yöne girdi! Aracın değerinin 10 katı tutarında ceza yedi

#Trafik Cezası#Kütahya#Motosiklet Kazası
Polisten kaçtı, ters yöne girdi Aracın değerinin 10 katı tutarında ceza yedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 14:13

Kütahya’da ihtara uymayıp çevre yolunda motosikletiyle ters yöne girip kaçmaya çalışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 399 bin 500 lira, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi.

Kütahya’da devriye görevi yapan polis ekipleri, trafikte seyreden plakasız motosikletin sürücüsü O.I.’ya (19) ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı. Çevre yolunda yaklaşık 2 kilometre ters yönde ilerleyen motosiklet, polis ekiple tarafından Zafertepe kavşağı yakınında durduruldu.

Polisten kaçtı, ters yöne girdi Aracın değerinin 10 katı tutarında ceza yedi

Yapılan kontrollerde sürücü O.I.’ya dur ihtarına uymamak, makas atmak, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde araç kullanmak, plakasız motosiklet kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 399 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet sahibine 40 bin lira ceza uygulanırken, kasksız motosiklete binen yolcuya da 2 bin 500 lira ceza kesildi. Ayrıca motosiklet 120 gün süreyle trafikten menedildi.

Polisten kaçtı, ters yöne girdi Aracın değerinin 10 katı tutarında ceza yedi

MOTOSİKLETİN DEĞERİNİN 10 KATI CEZA

Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosikletin ikinci el değeri ise 25 bin ila 50 bin aralığında bir fiyata sahip. 

Polisten kaçtı, ters yöne girdi Aracın değerinin 10 katı tutarında ceza yedi

İşlemlerinin ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen sürücü O.I. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.

Polisten kaçtı, ters yöne girdi Aracın değerinin 10 katı tutarında ceza yedi

#Trafik Cezası#Kütahya#Motosiklet Kazası

