Polisten kaçtı, ters yöne girdi! Aracın değerinin 10 katı tutarında ceza yedi

Kütahya’da devriye görevi yapan polis ekipleri, trafikte seyreden plakasız motosikletin sürücüsü O.I.’ya (19) ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı. Çevre yolunda yaklaşık 2 kilometre ters yönde ilerleyen motosiklet, polis ekiple tarafından Zafertepe kavşağı yakınında durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücü O.I.’ya dur ihtarına uymamak, makas atmak, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde araç kullanmak, plakasız motosiklet kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 399 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet sahibine 40 bin lira ceza uygulanırken, kasksız motosiklete binen yolcuya da 2 bin 500 lira ceza kesildi. Ayrıca motosiklet 120 gün süreyle trafikten menedildi.

MOTOSİKLETİN DEĞERİNİN 10 KATI CEZA

Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosikletin ikinci el değeri ise 25 bin ila 50 bin aralığında bir fiyata sahip.

İşlemlerinin ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen sürücü O.I. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.