Polisten kaçtı, ‘drone’dan kaçamadı

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 14:53

İstanbul Sultanbeyli’de, gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil sürücüsü ‘dur’ ikazına uymayarak polis uygulama noktasından kaçtı. Süratle kaçan otomobili drone ile takibe alan polis ekipleri, kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi. İkamet adresinde 5 kilogram uyuşturucu bulunan ve sokak satıcısı olduğu ortaya çıkan Hüsamettin Beydemir (49) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZEHİR TACİRİ ÇIKTI

Sultanbeyli Fatih Mahallesi’nde, 6 Mart 2026’da trafik uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Kontrol noktasına çekilmek istenen otomobil sürücüsünün aniden gaza basıp kaçmasının ardından drone cihazını çalıştıran trafik polisleri, şüpheli otomobili drone ile takibe aldı.

DRON İLE TAKİP EDİLDİ

Kısa süreli kovalamacanın ardından drone ile havadan takip edilen otomobil, yolun devamında polis ekipleri tarafından durduruldu. Üzeri aranan otomobil sürücüsünün uyuşturucu madde taşıdığını tespit eden polis ekipleri, şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen Hüsamettin Beydemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

