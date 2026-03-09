Polisten kaçtı, ‘drone’dan kaçamadı

Haberin Devamı

ZEHİR TACİRİ ÇIKTI

Sultanbeyli Fatih Mahallesi’nde, 6 Mart 2026’da trafik uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Kontrol noktasına çekilmek istenen otomobil sürücüsünün aniden gaza basıp kaçmasının ardından drone cihazını çalıştıran trafik polisleri, şüpheli otomobili drone ile takibe aldı.

DRON İLE TAKİP EDİLDİ

Kısa süreli kovalamacanın ardından drone ile havadan takip edilen otomobil, yolun devamında polis ekipleri tarafından durduruldu. Üzeri aranan otomobil sürücüsünün uyuşturucu madde taşıdığını tespit eden polis ekipleri, şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen Hüsamettin Beydemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.