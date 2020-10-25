Polisten kaçtı, 5 metreden atladı! Üstünden çıkanlar şoke etti...

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde asayiş denetimi yaptığı sırada E.Ş. arkadaşı H.P. ile 34 AL 5323 Plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin denetim yaptığı gördü ve otomobili durdurup geri geri kaçmaya başladı. Otomobilin geri geri kaçtığını gören yunus timleri hemen otomobilin peşine düştü. Yakalanacağını anlayan E.Ş. otomobili durdurup araçta bulunan uyuşturucu poşetlerini 5 metre yükseklikten aşağıya attı ve ardından kendisi de atladı ve sol ayağını kırdı. Acı içinde yerde kıvranan E.Ş. nin yardımına yine polisler koştu ve olay yerine hemen sağlık ekipleri istendi.

Diğer kaçan H.P. de kısa sürede yakalanıp polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağı kırılan E.Ş.yi polis gözetiminde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaklaşık 6 kilo uyuşturucu maddeye el koyan yunus timleri otomobilde de yaptıkları detaylı incelemede yaklaşık 10 bin TL ele geçirildi.