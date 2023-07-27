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Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Sivil Trafik BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri geÃ§tiÄŸimiz Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi denetimde, mÃ¼ÅŸteri gibi davranan sivil polisler, KaÄŸÄ±thane'ye gitmek isteÄŸini sÃ¶yleyerek bir taksiye binmek istedi. Taksicinin "Ben oraya gidemem Ã§ok trafik var" demesi Ã¼zerine sivil polisler kimliklerini aÃ§Ä±klayarak iÅŸlem yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KarÅŸÄ±sÄ±ndakinin polis olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan taksici, kÄ±sa bir kovalamacÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakalandÄ±.

POLÄ°S BÄ°LE ÅžAÅžIRDI

Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ehliyeti olmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kimlik bilgilerini sorgulandÄ±ÄŸÄ±nda ilginÃ§ detaylara ulaÅŸtÄ±. Bayram T. adlÄ± taksinin ehliyetine iÅŸlediÄŸi trafik suÃ§larÄ± nedeniyle 26 Haziran 2081 yÄ±lÄ±na kadar el konduÄŸu tespit edildi. KaÃ§ak olarak taksi ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Bayram T.'ye polis ekipleri tarafÄ±ndan "Belediyeden taksi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma ruhsatÄ± almadan taksi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak" suÃ§undan 4 bin 64 lira, "UyarÄ± ve ikazlara uymamak" suÃ§undan 951 lira, "SÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi geri alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen araÃ§ kullanmak" suÃ§undan 8 bin 190 lira olmak Ã¼zere toplam 13 bin 205 lira ceza kesildi. AyrÄ±ca Bayram T.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n sahibine de "SÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesiz araÃ§ kullandÄ±rmak" suÃ§undan 8 bin 190 lira ceza kesildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Kesilen toplam ceza miktarÄ±nÄ±n 21 bin 295 olduÄŸu belirtildi.

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2012 YILINDA ALKOL NEDENÄ°YLE EL KONAN EHLÄ°YETÄ°NÄ°, BÄ°R DAHA HÄ°Ã‡ ALAMAMIÅž

Bayram T.'nin 2012 yÄ±lÄ±nda alkollÃ¼ araÃ§ kullanÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± ve ehliyetinin ilk kez geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. O tarihten sonra ehliyetini bir daha hiÃ§ geri alamayan Bayram T.'nin otomobil kullanmaya devam ederek 15 kez alkollÃ¼, 1 kez uyuÅŸturucu etkisinde araÃ§ kullanÄ±rken yakalandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

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BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ° TWEET ATMIÅž

Polis ÅŸÃ¼pheli Bayram T.'nin taksi kiralayan kiÅŸilerden aracÄ± 4-5 saatliÄŸine kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ederken, bugÃ¼ne kadar 10 farklÄ± taksiyle suÃ§larÄ± iÅŸlerini belirlendi. Bayram T.'yle ilgili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin 29 KasÄ±m 2020 yÄ±lÄ±nda bir tweet attÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Twette "Toplu TaÅŸÄ±ma aracÄ± kullanÄ±m belgesi bulunmayan, uyuÅŸturucu/uyarÄ±cÄ± madde ve alkollÃ¼yken araÃ§ kullanma gibi ihlaller sonucu "Ehliyetine 2081 yÄ±lÄ±na kadar ek konulan ÅŸofÃ¶rÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± taksi, son 3 ay iÃ§inde 3. Kez ehliyetsiz aynÄ± ÅŸofÃ¶r kullanÄ±rken TUDES kapsamÄ±nda iÅŸlem gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve emniyet birimlerince trafikten men edilmiÅŸtir" yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ayrÄ±ca 1 yÄ±l iÃ§inde 100 ceza puanÄ±nÄ± doldurduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

2081 YILINDAN SONRA PSÄ°KOTEKNÄ°K RAPOR VE PSÄ°KÄ°YATRÄ° MUAYENNESÄ° OLACAK

Bu suÃ§lar nedeniyle Bayram T.'nin ehliyetini geri alma tarihinin sÃ¼rekli uzadÄ±ÄŸÄ± son olarak bir daha alkollÃ¼ yakalanmazsa 26 Haziran 2081 tarihinin ehliyetine el koyma sÃ¼resinin bittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bu sÃ¼renin dolmasÄ±yla birlikte Bayram T.'nin yasal olarak psikoteknik raporu ve uzman psikiyatri muayenesi sonrasÄ±nda durumu uygun bulunursa sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesini geri alabileceÄŸi belirtildi.

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