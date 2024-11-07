×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polisten kaçmaya çalışan sürücü, kırmızı ışıkta araçların arasında kalınca böyle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Polis
Polisten kaçmaya çalışan sürücü, kırmızı ışıkta araçların arasında kalınca böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 11:19

Esenyurt’ta bir sürücü polis ekiplerinin caddedeki denetimi sırasında kaçmaya çalıştı. Sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede motosikletli yunus ekibi tarafından yakalanan sürücü polis merkezine götürüldü. Şüphelinin yakalanma anı kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta Mobilyacılar Sitesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada, gaza basarak araçların arasından kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri 'Dur' ihtarına da uymayan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Caddede kırmızı ışığın yanması nedeniyle araçlar durunca, sürücü trafik ışıklarında bekleyen kamyonun arkasında durmak zorunda kaldı.

Polisten kaçmaya çalışan sürücü, kırmızı ışıkta araçların arasında kalınca böyle yakalandı

Cadde kenarında park eden otomobilleri de geçemeyen sürücü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosikletli yunus ekibinden iki polis denetimden kaçan sürücüyü silahla etkisiz hale getirdi. Araçtan indirilen sürücü üstü arandıktan sonra gözaltına alındı. Sürücü ve kullandığı araç polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

Polisten kaçmaya çalışan sürücü, kırmızı ışıkta araçların arasında kalınca böyle yakalandı

YAKALANMA ANI KAMERADA

Sürücünün denetimden kaçtığı anlar kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçan araç sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonun arkasında durması ve cadde kenarında park eden otomobil nedeniyle kaçamadığı anlar görülüyor. Bu sırada motosikletli iki polis sürücüyü etkisiz hale getirerek araçtan indiriyor. Üstü aranan sürücü polis merkezine götürülüyor. 

Polisten kaçmaya çalışan sürücü, kırmızı ışıkta araçların arasında kalınca böyle yakalandı

Polisten kaçmaya çalışan sürücü, kırmızı ışıkta araçların arasında kalınca böyle yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Polis

BAKMADAN GEÇME!