MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
GeriGündem Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Güven HASBAŞ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
Abone Olgoogle-news

SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Ferizli ilçesi Şehit Hacı Uzun Caddesi’nde polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Araçta bulunan 2 kişi, polisten kaçtıkları sırada uyuşturucu maddeleri dışarıya atmaya çalıştı. Bu sırada araç durduruldu. M.T. ve Ö.G. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi