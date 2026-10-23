Polisten kaçış direkte son buldu | Alkollü sürücüyü "Babamdan habersiz aldım" savunması kurtarmadı

Bursa'da gece saatlerinde polis uygulamasından kaçan alkollü otomobil sürücüsü, kavşaktaki trafik lambasına çarparak durdu. 1,54 promil alkollü olduğu tespit edilen ve polislere babasından habersiz araç kaçırdığını söyleyen sürücüye 420 bin liralık ceza kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.
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Olay, saat 03.30 sıralarında Gökdere Bulvarı’nda meydana geldi. Anıl Ç. yönetimindeki 16 ATK 997 plakalı otomobilin sürücüsü, uygulama yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken, trafik lambasına çarparak durabildi.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Anıl Ç.’nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolmetreyi üflediği sırada polislere, “Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dedi.
Anıl Ç.’ye alkollü araç kullanmak ve çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Sürücü, işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.