Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Polisten kaçış böyle bitti: Sürücü yaralandı, 2 arkadaşı gözaltında

#Kaza#Polis#Adana
Polisten kaçış böyle bitti: Sürücü yaralandı, 2 arkadaşı gözaltında

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 15 kilometre süren takibin ardından kaza yaptı. Otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hafif yaralanan sürücüsü Mustafa A. (22), hastaneye kaldırılırken, yanındaki 2 arkadaşı ise gözaltına alındı. 

Haberin Devamı

Sabahın erken saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 21 ACN 606 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçtı.

Polisten kaçış böyle bitti: Sürücü yaralandı, 2 arkadaşı gözaltında

Otomobili takibe alan polis ekibinin, telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine otomobilin kaçış güzergahlarında önlem alındı. Ana yol ve ara sokakları kullanarak önce Denizli Mahallesi'ne geçen otomobil, daha sonra Yeşilevler Mahallesi'nde kaçışını sürdürdü. Ardından Kıyıboyu Caddesi'ne dönüş yapan sürücü, Gürselpaşa Mahallesi'nde kaçmaya devam etti. Yaklaşık 15 kilometre süren kaçış, sürücünün Tellidere Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedip, aydınlatma direğine çarpmasıyla son buldu. Kazada hafif yaralanan ve isminin Mustafa A. olduğu öğrenilen sürücü, kaza yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Polisten kaçış böyle bitti: Sürücü yaralandı, 2 arkadaşı gözaltında

Otomobilde bulunan sürücünün 2 arkadaşı ise kontrol amaçlı ambulansta muayene edildikten sonra gözaltına alınarak Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Polis#Adana

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık