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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Polisten kaçıp trafiği birbirine kattı, kaza yapınca yakalandı

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Polisten kaçıp trafiği birbirine kattı, kaza yapınca yakalandı
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Isparta'da plakasız motosiklet sürücüsü S.G., polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Kent merkezinde ters istikametten kaçmaya devam eden S.G. kaza sonrası yakalandı. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

Olay, geçen 21 Temmuz günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Motorize yunus ekipleri, plakasız motosiklet kullanan kasksız sürücüyü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan S.G. motosikletle ters istikametten kaçmaya devam etti. Motorize ekiplerin takip ettiği S.G., saat 21.30 sıralarında dengesini kaybedince motosikletten yuvarlanıp hafif şekilde yaralandı. Ekipler tarafından yakalanan S.G. gözaltına alındı. O anlar mobese kameraları tarafından kaydedildi.

Yapılan incelemede S.G.'nin ehliyetine geçen yıl 5 yıllığına el konulduğu belirlendi. İdari para cezası uygulanan S.G. hakkında taksirle yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından adli işlem başlatıldı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Polisten kaçıp trafiği birbirine kattı, kaza yapınca yakalandı

 

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