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Polisten kaçıp ehliyet sınavına girdi: Kapıda bekleyen polisler 390 bin TL ceza yazdı

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#Trafik Cezası#Ehliyet Sınavı#Polis Kovalamacası
Polisten kaçıp ehliyet sınavına girdi: Kapıda bekleyen polisler 390 bin TL ceza yazdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 12:01

Burdur'da plakasını bezle kapatıp ters şeritten giderek polisin 'dur' ihtarına uymayan M.D., izini kaybettirip geldiği E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına girdi. Sınav bitiminde kapıda kendisini bekleyen polislerce yakalanan sürücüye toplam 390 bin TL ceza kesilirken, motosikleti 3 ay trafikten men edildi.

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Olay, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli motosiklet sürücüsü, plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı.

Polisten kaçıp ehliyet sınavına girdi: Kapıda bekleyen polisler 390 bin TL ceza yazdı

Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra bahse konu motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu.

Polisten kaçıp ehliyet sınavına girdi: Kapıda bekleyen polisler 390 bin TL ceza yazdı

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Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilirken, ekipler sürücünün sınav merkezinde ehliyet sınavında olduğunu belirledi. Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler, sürücüyü sınav çıkışında yakaladı.

Polisten kaçıp ehliyet sınavına girdi: Kapıda bekleyen polisler 390 bin TL ceza yazdı

Polis ekiplerini karşısında gören sürücü, neden kaçtığı sorusuna ise "Sınava yetişmek için kaçtım" şeklinde cevap verdi. Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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#Trafik Cezası#Ehliyet Sınavı#Polis Kovalamacası

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