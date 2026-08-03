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Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

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#Polis Takibi#Yaralanma#Kaçış
Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 11:35

Bartın'da polisten kaçan A.Ç.’nin kullandığı motosiklet, kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, A.Ç polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı’nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü.

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel’e çarptı. O anlar kameraya yansırken, motosiklet sürücüsü polis ekibi tarafından yakalandı. Kolundan yaralanan Muhittin Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı

 

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#Polis Takibi#Yaralanma#Kaçış

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