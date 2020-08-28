MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolisten kaçarken otomobilden atlayan 2 şüpheli, adliyede
GeriGündem Polisten kaçarken otomobilden atlayan 2 şüpheli, adliyede
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Polisten kaçarken otomobilden atlayan 2 şüpheli, adliyede

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polisten kaçarken otomobilden atlayan 2 şüpheli, adliyede
Abone Olgoogle-news

İZMİT’te, polisin ihtarına rağmen kaçtıkları çalıntı otomobilden atlayarak izlerini kaybettirmeye çalışan ve yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İzmit Kent Meydanı’nda yaşandı. İstanbul’dan çaldıkları otomobille kente gelen M.Ç. ve S.A.T.'ye, polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak 2 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Polisin peşlerine takıldığı şüpheliler, trafiğe kapalı İzmit Kent Meydanı’na girince, hareket halindeki otomobilden atladı. Otomobil, sürücüsüz bir şekilde 50 metre giderek, reklam panosuna çarpıp,durdu.

Yaya olarak kaçan M.Ç. ve S.A.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Oto hırsızlığı’ suçundan çok sayıda sabıka kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılan otomobilin geçen ay İstanbul'dan çalındığı, üzerindeki plakanın sahte olduğu belirlendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle