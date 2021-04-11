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Gündem
Derya EVREN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Polisten kaçarken mahsur kaldı

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Polisten kaçarken mahsur kaldı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi K.B. (27), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Polisin müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden çıkarılan K.B. gözaltına alındı. K.B. ifadesinde hırsızlık amacıyla binaya girdiğini itiraf etti.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nde dün akşam oturduğu evin bodrum katından sesler geldiğini duyan M.İ. (36), polisten yardım isterdi. Çağrıya cevap veren polis, araştırma yaptığı sırada bir kişinin kaçtığını gördü.

Şüpheli, girdiği apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldı. Polisin müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden çıkarılan şüphelinin K.B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan K.B., ifadesinde hırsızlık amacıyla binaya girdiğini itiraf etti. K.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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