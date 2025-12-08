Polisten kaçarken kaza yaptı, içinden 20 kaçak göçmen çıktı

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 22:56

EDİRNE'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve polisin takibi sırasında kaza yapan minibüste 7'si çocuk 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada kente yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak üzere kaçak göçmen getirileceğini belirledi. Göçmenlere taşıyan 34 VB 7483 plakalı kapalı kasa minibüsü takibe alan polis, saat 19.00 sıralarında Havsa-Edirne kara yolu üzerinde 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü minibüs ile kaçmaya başlayınca polis ekipleri takibe aldı.

MİNİBÜSTE 7'Sİ ÇOCUK 20 KAÇAK GÖÇMEN BULUNDU

 Yaklaşık 8 kilometre süren takip sırasında sürücü Kırklareli Kavşağı'nda geri manevra yapmak isterken refüje çarptı. Minibüsten inip yaya olarak kaçan sürücü Y.K. ile yanındaki M.K., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7'si çocuk 20 kaçak göçmen bulundu. Kazayı yara almadan atlatan göçmenler, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.K. ile yanındaki M.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

