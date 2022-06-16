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Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

#Adana#Polis#Gözaltı
Polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre süren takip sırasında bir okulun istinat duvarına çarparak kaza yaptı. Kazada, sürücü İlhan K. yaralanırken, yanındaki iki arkadaşı ise gözaltına alındı.

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Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, saat 02.00 sıralarında şüphelendiği 01 DYK 44 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı sürücü, önce Mavi Bulvar'a ardından da Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıkıp, kaçışını sürdürdü. Takipteki polislerin uyarılarına aldırmayan sürücü, Çukurova ilçesine geçiş yapıp, Yurt Mahallesi ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polisi alarma geçiren sürücü, yeniden Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıktığında direksiyon hakimiyetini kaybedip, Adana Anadolu Lisesi'nin istinat duvarına çarparak, kaza yaptı. Kaza sonucu isminin İlhan K. olduğu öğrenilen sürücü, yaralandı. Sürücü İlhan K., kaza yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşı ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

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#Adana#Polis#Gözaltı

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