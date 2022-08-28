Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dur ihtarına uymadı... Saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Rehin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 20:04

Adana'da sokakta yürürken polisin dur ihtarına uymayıp, bir evin çatısına çıkan Kadir O. (39), S.A.yı (14) rehin aldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen Kadir O., teslim oldu.

Haberin Devamı

Akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesinde meydana gelen olayda, devriye görevindeki polis ekibi, sokakta şüphelendiği Kadir O.ya dur ihtarında bulundu. Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp, kapıyı kilitledi. Şüpheli Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan S.A.yı rehin aldı. Ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Kadir O.yu gözaltına alıp, S.A.yı kurtardı. Kadir O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözden Kaçmasın

S-300le Türk F-16larına Yunan tacizi... Komşu basınından skandal manşetS-300'le Türk F-16'larına Yunan tacizi... Komşu basınından skandal manşetHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#Rehin

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens