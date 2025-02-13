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Polisten kaçarken 5 araca çarptı; gözaltına alınan sürücüye 63 bin lira ceza

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#Trafik Kazası#Polis İhbarı#İdari Para Cezası
Polisten kaçarken 5 araca çarptı; gözaltına alınan sürücüye 63 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 10:55

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayan A.Y. (29), yaklaşık 10 kilometrelik takip sırasında aracıyla 4 otomobile ve polis otosuna çarptı. Otomobilini terk edip arazide yaya olarak kaçmaya çalışan A.Y., polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen A.Y.'ye 63 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Cumhuriyet Meydanı'nda, dün saat 18.00 sıralarında 15 NR 403 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y., polisin dur ihtarına uymadı. Polisin yaklaşık 10 kilometre takip ettiği A.Y., kaçarken ara sokaklarda park halindeki 4 otomobile ve polis ekip otosuna otomobiliyle çarptı. Burdur- Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, refüje girdi. Otomobilden inerek kaçan A.Y., ekipler tarafından arazide yakalandı. Otomobilin ön kısmından duman yükselmesi üzerine çağırılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu öğrenilen sürücü A.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı ise otoparka çekildi. Sürücüye çeşitli suç maddelerinden 63 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Polisten kaçarken 5 araca çarptı; gözaltına alınan sürücüye 63 bin lira ceza

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#Trafik Kazası#Polis İhbarı#İdari Para Cezası

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