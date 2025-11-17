Polisten kaçarken 3 araca çarptı! Aracını bırakıp kaçtı

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.



Ancak sürücü 'dur' ihtara uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve çevre güvenliğini tehlikeye atan sürücü, kontrolden çıkarak 3 farklı araca çarptı. Mahalle içinde sokak aralarına giren otomobil, bir duvara çarparak durabildi.Araçtan inip kaçan sürücünün V.M.U. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, sürücüye 'dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.