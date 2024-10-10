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Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı

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#TIR#Kaza#İzmir
Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 12:08

İzmir'in Buca ilçesinde aşırı yüklü olduğu için yediemine çekilmek istenen TIR'ın şoförü, polislerden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR, 1'i park halinde iki otomobilin üzerine devrilip, bir hafif ticari araca çarptı; 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan aldığı demiri İzmir'e getiren Volkan Tosun yönetimindeki 15 PE 360 plakalı TIR, çevre yolunda trafik polisleri tarafından durduruldu.

Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı

Kontrolde TIR'ın aşırı yüklü olduğu tespit edilip, yediemine çekilmesine kararı verildi. Bu sırada TIR şoförü, şahsi eşyalarını alacağını söyleyerek direksiyonun başına geçti. Ardından da TIR'ı hareket ettirip, kaçmaya başladı. Polis, TIR'ın peşine düştü. Buca ilçesi Batı sapağı girişinde TIR şoförü Tosun, hakimiyeti kaybetti.

Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaldırıma çıkan TIR, park halindeki 34 FFL 938 plakalı otomobil ile Hüseyin Çetin yönetimdeki 35 YEV 47 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Her iki otomobil ile TIR'ın çarptığı bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı

Otomobilde sürücü Çetin ile TIR şoförü Tosun, sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ile vinç çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı

Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı

Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı

Polisten kaçan TIR dehşet saçtı: Otomobillerin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı

 

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#TIR#Kaza#İzmir

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