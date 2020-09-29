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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 20:57 | Son Güncelleme:

Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan kişinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kent genelinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri yaya F.S'yi durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üst aramasında satışa hazır paketlenmiş 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı için de ceza kesildi. Öte yandan polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisten kaçan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

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