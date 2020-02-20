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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Polisten kaçan şüphelilerden birine kamyon çarptı, diğeri duvardan düştü

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Polisten kaçan şüphelilerden birine kamyon çarptı, diğeri duvardan düştü

GAZİANTEP'te, minibüsü çekiciye yükleyip çalmak isterken polisi karşılarından görünce kaçmaya çalışan 2 şüpheliden birine, kovalamaca sırasında kamyon çarptı. Diğeri ise duvardan düşerek yaralandı.

​Beykent Mahallesi'nde isimleri açıklanmayan 2 kişi, bir minibüsü çekiciye yükleyerek çalmak istedi. Olayı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisi fark eden şüpheliler, çaldıkları minibüsün bulunduğu çekiciyi bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü şüphelilerden birisine yoldan geçerken kamyon çarptı. Diğer şüpheli ise atlamaya çalıştığı duvardan düşerek yaralandı.

Şüpheliler, polislerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin, tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, sorgulanacağı belirtildi.

Minibüs ise sahibine teslim edildi.

 

 

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