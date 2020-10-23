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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sırasında reklam tabelasına çarptı

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Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sırasında reklam tabelasına çarptı
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İZMİR'in Konak ilçesinde sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında reklam tabelasına çarptı. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Konak ilçesinde, bazı vatandaşların 20 ADL 535 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine trafik polisleri harekete geçti. Polis ekipleri, saat 02.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde Balçova yönüne ilerleyen sürücü, aracını güzergah üzerinde önlem alan polis ekiplerinin üzerine sürdü. Balçova ilçesine kadar süren kovalamaca, otomobilin Balçova Karakolu yakınında reklam tabelasına çarpmasıyla son buldu. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.O.D.'nin ehliyetinin olmadığı, alkollü olduğu belirtildi. 

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