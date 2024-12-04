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Polisten kaçan şüpheli DEAŞ üyesi çıktı

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#İstanbul#DEAŞ#Bahçelievler
Polisten kaçan şüpheli DEAŞ üyesi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:00

İstanbul Bahçelievler’de dün polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişiyi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

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İsminin Evren Cebeci olduğu öğrenilen şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarak D-100 Karayoluna girdi. Polis ekiplerinin kovaladığı Cebeci, poşetinde bulunan torpilleri karayoluna attı. Bıçak çeken şüpheli polis ekipleri tarafından bacağından vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cebeci’nin taşıdığı poşette çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak olduğun belirlendi. Şüphelinin akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmasına kararı verilirken DEAŞ terör örgütü üyeliğinden aranmasının bulunduğu öğrenildi.

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#İstanbul#DEAŞ#Bahçelievler

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