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Polisten kaçan otomobilden 25 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

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#Uyuşturucu#Polis#Kayseri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 16:03

Kayseri'de araçlarıyla polisten kaçan uyuşturucu tacirlerinin aracı takla attı. Kazada şüpheli 3 kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada piyasa değeri 25 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar D.F., T.K. ve T.S.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini belirledi. Şahısları yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahısların içerisinde bulunduğu aracı Malatya yol uygulamasında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelileri taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalarda ise piyasaya değeri 25 milyon TL olan 42 kilo 700 gram esrar, 100 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

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Polisten kaçan otomobilden 25 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı

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#Uyuşturucu#Polis#Kayseri

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