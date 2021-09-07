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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Polisten kaçan otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı

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Polisten kaçan otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı

Van'da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, içinde 8 kaçak göçmenle terk edilmiş bulundu. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısından 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, içinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kaçak göçmenle terk edilmiş olarak bulundu.

Vanda 36 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 36 kaçak göçmen yakalandı

Yapılan çalışmanın ardından polisin düzenlediği operasyonla 4 göçmen kaçakçısı yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaçaklar İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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