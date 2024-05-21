Polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var

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Kumluca ilçe merkezinde dün saat 23.30 sıralarında 07 FH 507 plakalı otomobilin sürücüsü, trafik kontrol uygulamasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü sürücü, otomobiliyle kent merkezinden çıkarak Karacaören Mahallesi yoluna girdi. Çayağzı mevkiine geldiğinde sürücünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Uyar ile beraberindeki Hüsne Elmas ve Suriye uyruklu Heyse Muhammet'in yaralandığı belirlendi.

Yaralıları kurtarmak için ekipler ve mahalle halkı seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar, uçurumdan halatlarla çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü.

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Sürücü Murat Uyar'ın alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı için polisten kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor