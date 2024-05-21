×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Polis#Otomobil
Polisten kaçan otomobil uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 09:54

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi halatlarla kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

Kumluca ilçe merkezinde dün saat 23.30 sıralarında 07 FH 507 plakalı otomobilin sürücüsü, trafik kontrol uygulamasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü sürücü, otomobiliyle kent merkezinden çıkarak Karacaören Mahallesi yoluna girdi. Çayağzı mevkiine geldiğinde sürücünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Uyar ile beraberindeki Hüsne Elmas ve Suriye uyruklu Heyse Muhammet'in yaralandığı belirlendi.

Yaralıları kurtarmak için ekipler ve mahalle halkı seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar, uçurumdan halatlarla çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü.

Haberin Devamı

Sürücü Murat Uyar'ın alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı için polisten kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Polis#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!