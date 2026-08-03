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Polisten kaçan motosikletli başka kazanın trafiğine takılınca yakalandı

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#İstanbul Trafik Kazası#Polis Kovalamacası#Motosikletli Şüpheli
Polisten kaçan motosikletli başka kazanın trafiğine takılınca yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 13:10

İstanbul, Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli şüpheli, kovalamaca sırasında iki otomobilin çarpıştığı kaza nedeniyle oluşan trafik ve kalabalığa takılınca yakalandı. Şüphelinin gözaltına alındığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 Ağustos Pazar günü saat 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilin karıştığı trafik kazası nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, çevrede toplanan vatandaşlar yaşananları uzun bir süre izledi.

Polisten kaçan motosikletli başka kazanın trafiğine takılınca yakalandı

POLİS KAZANIN YAŞANDIĞI CADDEDE YAKALADI

Aynı dakikalarda Esentepe Mahallesi'nde polisin şüphe üzerine 'Dur' ihtarında bulunduğu motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle sürücü arasında yaşanan takip,, kazanın meydana geldiği 1. Cebeci Caddesi'ne kadar devam etti.

Polisten kaçan motosikletli başka kazanın trafiğine takılınca yakalandı

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Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ve kalabalık nedeniyle ilerleyemeyen motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından caddede gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

Polisten kaçan motosikletli başka kazanın trafiğine takılınca yakalandı

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#İstanbul Trafik Kazası#Polis Kovalamacası#Motosikletli Şüpheli

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